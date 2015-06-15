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بالفيديو.. رئيس مطاعم “أم حسن” يبكي على الهواء بعد حملات التشويه

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بالفيديو.. رئيس مطاعم “أم حسن” يبكي على الهواء بعد حملات التشويه بالفيديو.. رئيس مطاعم “أم حسن” يبكي على الهواء بعد حملات التشويه

صورة لقوات الامن اثتاء اغلاق احد فروع مطاعم “ام حسن”بسبب مشاكل علي التراخيص

أكد  المهندس محمد شمس الدين  رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالكة لمطاعم “أم حسن” ان سلسلة المطاعم تتعرض لحملة شرسة لهدم  الكيان الاقتصادي المصري.

وقال “شمس الدين”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامي محمد شردي، على قناة “المحور”، إن المطعم يقدم لحوم بلدي وإذا ثبت وجود قطعة لحم مستوردة سيتم إحالته للنيابة بتهمة الغش التجاري.

وأضاف أن مطاعم “أم حسن” تعتبر أول سلسلة مطاعم تطبق معاير الجودة العالمية وانتشر سلسلة المطاعم بسرعة كبيرة دليل على حب الناس  والمطاعم تقدم أجود أنواع المأكولات وتتدف أضعاف الأسعار لشراء أحسن اللحوم.

ودخل المهندس شمس الدين، في نوبة بكاء على الهواء بسبب تداول بعض الاتهامات بأنهم يقدمون للزبائن لحم حمير.

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