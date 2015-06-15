مصطفى بكرى: أحمد السيد النجار يتبنى مواقف مخالفة لخط الدولة فى "الأهرام"

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه توجد بعض الوسائل الإعلامية التابعة للدولة تكتب كلاما ضد الدولة، منتقدا موقف الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، موضحاً أنه يتبنى موقفا مخالفا لموقف الدولة فى كثير من الأمور.

وأضاف بكرى خلال برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن بعض الصحف التابعة للدولة تقوم الآن بكتابة كلام يتناقض مع سياسة الدولة مما يضر بمصالح البلاد العليا، مضيفا أن البلد غير قادرة فى الفترة الحالية على تحمل مثل هذا الكلام، مشيرا أن اللغة التى تتبنها هذه الصحف الآن الهدف منها هو استثارة العواطف وغضب الجماهير فى الشارع ضد مؤسسات الدولة، لافتا أن الإعلام المصرى لم ولن يتحول إلى بوق للسلطان، موضحا أن هذه الصحف غير عابئة بمصلحة البلد.

وأكد بكرى، أن المؤتمر الصحفى الذى ستعقده نقابة الصحفيين الإلكترونيين غدا بالجامعة الأمريكية سوف تحضره شبكة رصد، موضحاً أنها شبكة صوت الإخوان الإرهابية، مضيفا أنه من المتوقع أن يصدر خلال المؤتمر عدة بيانات عنيفة بزعم وجود عمليات قمع فى مصر، مشيرا إلى أنه يتم التلاعب بمصير الوطن فى مثل هذه المؤتمرات والإدعاء بما ليس موجودا على أرض الواقع، متسائلا "ما الهدف من إقامة هذا المؤتمر فى الجامعة الأمريكية غدا" .

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