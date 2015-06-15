مصطفى بكرى: انفراجة فى أزمة أحمد موسى وأسامة غزالى حرب خلال ساعات

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد انفراجة فى الأزمة الراهنة بين الإعلامى أحمد موسى والدكتور أسامة غزالى حرب، موضحاً أن العديد من السياسيين والإعلاميين توسطوا لحل الأزمة.

وأضاف بكرى، خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المصالحة بين أحمد موسى والغزالى حرب ستقوم على أساس الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن من غير المعقول أن تزال أزمة أحمد موسى والدكتور أسامة غزالى قائمة، خاصة بعد تنازل وزارة الداخلية عن بلاغاتها ضد الصحفيين، وإنهاء الأزمة بعد اجتماع مجلس النقابة اليوم لبحث إيجاد طرق جديدة لمنع ووقف حبس الصحفيين فى قضايا النشر.

وأشار بكرى، إلى أن الدكتور أسامة غزالى حرب قبل المصالحة مع الإعلامى أحمد موسى بشرط اعتذار أحمد موسى لنشطاء ثورة 25 يناير، مضيفا أنه يوجد عدد من السياسيين والإعلاميين تدخلوا كوسطاء بين الطرفين لإنهاء الأزمة على اساس الاحترام المتبادل بينهم، مشيرا أن العلاقة بين الإعلام ورجال السياسة لا يجب أن يعكر صفوها اى ملابسات أو أى شىء آخر خاصة وأن مصر تخوض حربا شرسة مع التنظيمات الإرهابية وعلينا جميعا أن نتكاتف مع بعضنا البعض لصد هذه الهجمة الشرسة من تلك الجماعات الإرهابية لا أن نتناحر فيما بيننا.

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