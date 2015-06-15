لو طفلك شقى ومش عارفة تسيطرى عليه الحضانة هى الحل

أرسلت قارئة تقول: طفلى عمره عامان، وهو شديد الحركة والنشاط، وأشعر بالقلق عليه كونه طفلاً وحيدًا ولا يوجد أطفال من نفس عمره فى محيط الأسرة، وسؤالى هو: هل من المناسب أن ألحقه بدور الحضانة أم لا؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل.

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الحضانة حل لتقويم سلوك الطفل وامتصاص طاقته

>وهناك العديد من الفوائد التى يمكن الحصول عليها من إلحاق الطفل بدور الحضانه، تبعًا لرأى طلعت، فهى ليست مكانًا لأطفال الأمهات العاملات فحسب، بل يمكن استغلالها لعلاج بعض المشاكل السلوكية لدى الأطفال.

والحالة التى تشكو منها القارئة، تعد من الحالات التى غالبًا ما ننصح بإلحاق الطفل فيها بدور الحضانة مبكرًا، فزيادة نشاط الطفل مع عدم وجود أشقاء، يصيبه بنوع من الكبت لطاقته، والتى لا يجد ما أو من يفرغها معه.

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انتقى دور الحضانة المناسبة لطفلك

> وتوضح أنه غالبًا ما يواجه الأهل مشكلة السيطرة على عصبية ونشاط الطفل، خاصة الطفل الأول، ومع قلة خبرة السيدات قد يعجزن عن معرفة طرق التعامل السليمة مع الطفل.

وهنا ننصح الأم بإلحاق الطفل بدور حضانة مناسبة، وأن تحرص على أن يكون العاملون بها على درجة من الوعى والدراية بكيفية التعامل مع الأطفال، وتوجيه سلوكهم النشط وتنظيمه.