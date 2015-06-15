أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو طفلك شقى ومش عارفة تسيطرى عليه الحضانة هى الحل

Google+ Print
لو طفلك شقى ومش عارفة تسيطرى عليه الحضانة هى الحل لو طفلك شقى ومش عارفة تسيطرى عليه الحضانة هى الحل
أرسلت قارئة تقول: طفلى عمره عامان، وهو شديد الحركة والنشاط، وأشعر بالقلق عليه كونه طفلاً وحيدًا ولا يوجد أطفال من نفس عمره فى محيط الأسرة، وسؤالى هو: هل من المناسب أن ألحقه بدور الحضانة أم لا؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل.
>

الحضانة حل لتقويم سلوك الطفل وامتصاص طاقته


>وهناك العديد من الفوائد التى يمكن الحصول عليها من إلحاق الطفل بدور الحضانه، تبعًا لرأى طلعت، فهى ليست مكانًا لأطفال الأمهات العاملات فحسب، بل يمكن استغلالها لعلاج بعض المشاكل السلوكية لدى الأطفال.

والحالة التى تشكو منها القارئة، تعد من الحالات التى غالبًا ما ننصح بإلحاق الطفل فيها بدور الحضانة مبكرًا، فزيادة نشاط الطفل مع عدم وجود أشقاء، يصيبه بنوع من الكبت لطاقته، والتى لا يجد ما أو من يفرغها معه.
>

انتقى دور الحضانة المناسبة لطفلك


> وتوضح أنه غالبًا ما يواجه الأهل مشكلة السيطرة على عصبية ونشاط الطفل، خاصة الطفل الأول، ومع قلة خبرة السيدات قد يعجزن عن معرفة طرق التعامل السليمة مع الطفل.

وهنا ننصح الأم بإلحاق الطفل بدور حضانة مناسبة، وأن تحرص على أن يكون العاملون بها على درجة من الوعى والدراية بكيفية التعامل مع الأطفال، وتوجيه سلوكهم النشط وتنظيمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365