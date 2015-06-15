شاى البابونج يطيل عمر النساء ويجنبهن الوفاة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت أن استهلاك شاى البابونج قد يكون مرتبطاً بتقليل فرص الموت المبكر كما أنه يعمل على إطالة العمر الافتراضى للنساء كبار السن.

وفحص الباحثون بيانات ما يقرب من 1700 شخص مكسيكى أمريكى من جنوب غرب الولايات المتحدة، وكانوا جميعا 65 عاماً وكبار فى السن، وتم تتبعهم من عام 2000 إلى عام 2007.

ووجدت الدراسة أن شاى البابونج لا يبدو أنه يؤثر على طول العمر لدى الرجال، وخلال الدراسة الحديثة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أوضح الباحثون أن النساء المكسيكيات اللاتى تناولن شاى البابونج بانتظام انخفض لديهن خطر الوفاة المبكرة بنسبة 28%.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسى، بريت هورى، أستاذ فى طب الأسرة فى جامعة تكساس الطبية فرع فى جالفستون، إن البابونج هو عشب ينضم إلى الطب البديل، حيث يوصف غالباً لعلاج أمراض مثل مشاكل فى المعدة والتشنجات.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة التى أشرفت عليها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، أن شرب شاى البابونج مفيد لصحة النساء أكثر من الرجال.

وقد نشرت هذه الدراسة مؤخراً فى مجلة علم الشيخوخة الأمريكية، وذلك فى الخامس عشر من شهر يونيو الجارى.