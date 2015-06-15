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زى السجاير.. قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالسكتة والأزمة القلبية

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زى السجاير.. قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالسكتة والأزمة القلبية زى السجاير.. قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالسكتة والأزمة القلبية
حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من منظمة الصحة العالمية "WHO" من الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم، حيث أشارت أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم خلال الليل له نفس التأثير الضار الناجم عن تدخين السجائر، ويرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وتابعت الدراسة أن فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية ترتفع حال نوم الشخص لفترة تقل عن 7 ساعات، وذلك حسب التجارب التى شملت 657 شخصاً لم يصابوا من قبل بالأزمات القلبية، وتتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاماً .

وكشفت النتائج أن 63% من الأشخاص الذين أصيبوا بالأزمات القلبية كانوا يعانون من اضطرابات فى النوم، وأكدت الدراسة أن قلة النوم ساهمت فى رفع فرص الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة الضعف تقريباً، وزادت مخاطر السكتة الدماغية حتى 4 أضعاف.

وأضاف الباحثون أن قلة النوم تعتبر من أبرز العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل يماثل التأثير الناجم التدخين أو قلة ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية الضارة.

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