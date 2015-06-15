"الأسبرين" يحتوى على مادة فعالة تساهم فى مكافحة سرطان الثدى

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للأسبرين، والذى يحتوى على المادة الفعالة "أسيتيل حمض الساليسيليك"، وخاصة الأسبرين منخفض الجرعة، حيث أشارت دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من مركز كنساس الطبى الأمريكى أن تناول جرعة يومية من الأسبرين يساهم فى الحد من نمو سرطان الثدى.

وكانت نشرت مجموعة من الدراسات والأبحاث الطبية على مدار الشهور الماضية، قد كشفت عن فوائد مثيرة للأسبرين فى مكافحة سرطان القولون وسرطان البروستاتا، والعديد من الأورام الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن الأسبرين منخفض الجرعة يعمل على إفساد الظروف التى تحتاجها الخلايا السرطانية من أجل التكاثر والنمو، وكشفت النتائج أنه يؤخر معاودة الإصابة بالسرطانات مرة أخرى لمدة تتراوح بين 5 إلى عشر سنوات منذ لحظة تشخيص الإصابة.

وأضاف الباحثون أن الأسبرين يثبط بشكل خاص الخلايا الجذعية الخاصة بالسرطان، والتى تمتلك القدرة على مقاومة الكيماوى وعلاجات السرطان الأخرى وتتعايش معها، حتى تتوفر لها الظروف المواتية للنمو مرة أخرى، لافتين أنها حين تعاود إصابة الإنسان مرة أخرى فإنها تكون أكثر شراسة وخطورة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر يونيو الجارى.

الجدير بالذكر أن هذه التجارب أجريت على حيوانات المعمل فقط باستخدام الأسبرين 75 مجم، ولم يتم إجراء أى تجارب إكلينيكية على الإنسان حتى الآن لتأكيد النتائج.