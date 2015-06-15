اختبار بول حديث يكشف سرطان الثدى ويحل محل أشعة الماموجرام

أزاحت الصحيفة الأمريكية “Newyork Daily News”، الستار عن اختبار بول حديث تم تطويره بواسطة علماء ألمان، والذى يكشف عن سرطان الثدى ويمكن أن يحل محل الأشعة السينية والماموجرام.

وأوضح العلماء أنه حالياً، يتم استخدام التصوير الإشعاعى للثدى أو الموجات فوق الصوتية لإجراء تشخيص سرطان الثدى، ويتم بعد ذلك أخذ عينة من الأنسجة.

وأكد العلماء أن الأساليب القديمة للتشخيص تعرض النساء للإشعاع الخطير، وتخضع لنتائج خاطئة، لذلك تم تطوير اختبار بول حديث للكشف عن سرطان الثدى.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فإن اختبار البول الحديث قادر على الكشف عن الأورام على أساس التغيرات فى التمثيل الغذائى.

وأشار العلماء إلى أن سرطان الثدى ينتج تغيرات مميزة فى التسلسل الجينى القصير تسمى “microRNAs” التى تدخل البول من الدم، لافتين إلى أن هذا الاختبار الجديد دقيق بنسبة 91 فى المئة، إضافة إلى أنه قادر على الكشف عن سرطان الثدى فى مرحلة مبكرة.

وأضاف العلماء "إذا تأكدت فعالية الاختبار بعد إجراء المزيد من الدراسات عليه، يمكن أن يكمل أو حتى يستبدل تصوير الثدى بالأشعة السينية القياسية".

وتقول الإحصاءات: إن حوالى واحدة من بين ثمانى نساء يعانين من سرطان الثدى فى حياتهن، مما يجعله النوع الأكثر شيوعا من الأورام لدى النساء.