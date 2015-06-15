صعود السلم يحافظ على الصحة ويعالج حصوات الكلى

لا تخفى على أحد أهمية الرياضة في الحياة اليومية وقدرتها على تنظيم الصحة جسدياً ونفسياً.

ويعتبر المختصون أن ممارسة الرياضة ولو بأبسط الطرق عامل وروتين يومي هام يجب الحفاظ عليه، وقد تكون إحدى طرق ممارسة الرياضة عادة يومية في حياتنا، حيث أثبتت الدراسات أن صعود السلم يعتبر تدريباً للتنفس والدورة الدموية والقلب وينشط عضلات الفخذين والساقين، ويلعب صعود السلم دوراً مهماً للباحثين عن الرشاقة وفقدان الوزن، إذ يساعد على حرق الدهون والتخلص من السيلوليت "تراكم الدهون تحت الجلد"، والذي يزعج الكثير من النساء بشكل خاص.

ووفقاً لمحطة "بي آر" الألمانية، ينصح الأطباء بصعود السلم كوسيلة للتخلص من حصوات الكلى، مشيرين إلى أن الحركة أثناء صعود السلم أو الرقص والجري تساعد في خروج الحصوات الصغيرة من الجسم، إلى جانب شرب كميات كبيرة من المياه، كما أن صعود السلالم بشكل مستمر يجعل عضلات الساقين في حالة نشاط مستمر ويعتبر من أفضل وسائل حرق السعرات الحرارية التي دخلت إلى جسمك خلال اليوم.

وذكر موقع "بيسر غيزوند ليبين" الألماني أن صعود السلالم بشكل منتظم يحسن حالة القلب ويعمل على اتساع الرئتين بشكل ملحوظ، وفقاً لـ"المصري اليوم".

ويساعد صعود السلم لمدة ساعة كاملة على حرق 500 سعرة حرارية لدى الشخص الذي يبلغ وزنه 65 كيلوغراماً، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عدد درجات السلم وسرعة الحركة.