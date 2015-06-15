“جوجل” تطلق أداة للمساعدة في تحديد هاتف آندرويد الذي ينبغي شرائه

كثيرًا ما تنتاب الحيرة العديدين عند شراء أي من هواتف آندرويد الجديدة الذكية، لأنه غالبا ما يكون هناك الكثير من الخيارات.

لهذا السبب أطلقت جوجل أداة جديدة تسمى “Which Phone”، تسأل المقبل على شراء الهاتف بضعة أسئلة، وعن طريق الإجابة على هذه الأسئلة التي تدور حول الهدف من استخدام الهاتف، ستعطي غوغل النصائح بشان الهاتف الذي ينبغي شرائه.

وتبدأ هذه الأداة في طرح أسئلة حول نوع الأنشطة التي سوف يستخدمها صاحب الهاتف في المقام الأول، وتشمل الخيارات: التقاط الصور، والاستماع إلى الموسيقى، والتعامل مع وسائل الاعلام الاجتماعية، والألعاب ومشاهدة أشرطة الفيديو، والرسائل النصية والرسائل الفورية، وتصفح الإنترنت وغيرها.

بمجرد اختيار أحد الأنشطة، ستطلب غوغل الإجابة عن أسئلة تتعلق بعدد المرات التي يدخل فيها المستخدم على هذا النشاط المعين ومدى أهميته له، فمثلا إذا ما قام المستخدم بتحديد نشاط التقاط الصور كخيار مفضل، سيطلب منه الإجابة عما يفضله أكثر، أن تكون سريعة، أو ذات جودة عالية، أو تلتقط صور سيلفي أفضل، وهكذا. ومن خلال اختيار عدة أنشطة مختلفة تستطيع غوغل تحديد نوعية الهاتف الملائم لاحتياجات هذا المشتري القادم.

وقد استخدم أحد الأشخاص الأداة للمرة الأولى، وحدد الأنشطة التي يريدها كأولوية قصوى له وهي التصفح على شبكة الإنترنت، وسرعة التعامل مع وسائل الاعلام الاجتماعية، وبعد الإجابة عن عدد معين من الأسئلة أوصى جوجل هذا الشخص باختيار LG G4 ، أو نيكزس 6 ، أو سامسونغ جالاكسي نوت 4.