بالصور.. 1.1 مليار يورو لبناء الملعب الجديد لنادي روما الإيطالي

كشف نادي روما الايطالي لكرة القدم عن مشروع طموح لبناء ملعب خاص به ينتهي العمل به بحدود 3 أعوام، وتبلغ تكلفته حوالي 1.1 مليار يورو، بحسب ما أعلن اليوم رئيسه الأمريكي جيمس بالوتا.

وأشار بالوتا إلى إن اسم الملعب الجديد سيكون “تور دي فالي- إستاديو ديلا روما” وسيتسع بين 52500 و60000 متفرج، ومن المتوقع أن يتم تسليمه لنادي العاصمة في غضون 3 أعوام”.

ورأى بالوتا أن هذا المشروع يشكل “مرحلة تاريخية بالنسبة لمدينة روما وناديها الأول”، الذي يتشارك الملعب الأولمبي مع جاره اللدود لاتسيو، لكنه يريد الآن السير على خطى غريمه يوفنتوس، الذي بنى ملعبه الخاص “يوفنتوس إستاديوم” بعد أن تشارك “إستاديو ديلي آلبي” ثم الملعب الأولمبي مع جاره تورينو حتى عام 2011.