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حبس مأذون ونجله بكلية الشرطة بالدقهلية اعتديا على طالب صوروه عاريا

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حبس مأذون ونجله بكلية الشرطة بالدقهلية اعتديا على طالب صوروه عاريا حبس مأذون ونجله بكلية الشرطة بالدقهلية اعتديا على طالب صوروه عاريا
أمر المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس مأذون شرعى ونجله طالب بكلية الشرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بخطف طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة والاعتداء علية بالقرب وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا والاستيلاء على متعلقاته الشخصية ( لاب توب ومحمول ) .

كان المستشار سامح مدحت رئيس النيابة الكلية ومحسن عزت مدير مكتب المحامى العام، باشروا التحقيقات مع مصطفى .م , س مأذون شرعى ونجله مصطفى مصطفى . م .س طالب بالفرقة الأولى بكلية الشرطة ومواجهتهما بالاتهامات المقدمة ضدهم من " م . ا. ا " طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بالاعتداء عليه بالضرب من قبل المتهمين وزوجة المأذون وأربعة آخرين، وإجبار المجنى عليه باستقلال سيارة ملاكى تحت تهديد السلاح والتوجه به إلى منطقة نائية وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وتجريده من ملابسه وتهديده بنشرها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وذلك بسبب اتهام المجنى عليه بالتسبب فى مشكلة لنجلة المأذون بينها وبين خطيبها لعثوره على رسائل غرامية بينهما.

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مصر 365