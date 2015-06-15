حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بتقاضى رشوة مقابل إلحاق طالب كلية الشرطة

قرر المستشار أحمد الضبع، مدير نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حبس الضابط "ع.م" بالإدارة العامة للطرق والمنافذ 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقاضى رشوة قدرها 80 ألف جنيه من أحد المواطنين.

ترجع بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، تفيد تلقى ضابط شرطة برتبة مقدم يدعى (ع.م) رشوة بلغت 80 ألف جنيه من أحد المواطنين بعدما أوهمه الضابط بقدرته على إلحاق نجله بكلية الشرطة.

وأنكر الضابط التهم المنسوبة إليه، غير أن النيابة واجهته بالتسجيلات الصوتية للمكالمات التى جرت بينه وبين الطرف الثانى، والمسجلة بمعرفة رجال مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت نيابة الأموال العامة أمرت بإحالة الواقعة إلى نيابة الأموال بشرق القاهرة بالعباسية للاختصاص، واستكمال التحقيق مع المتهم.

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