مقتل أمين شرطة ووالدته وإصابة عمه ونجله فى مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط

لقى أمين شرطة ووالدته مصرعهما وأصيب عمه ونجله، اليوم الاثنين، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح فى أسيوط بسبب الخلاف على تقسيم قطعة أرض.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية، اليوم الاثنين، بقرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح ووقوع وفيات ومصابين.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز الفتح إلى مكان الحادث وتبين مقتل "زينب.م.ر" وإصابة نجلها أمين شرطة "علاء الدين.ص.إ" بإدارة تنفيذ الأحكام وعمه "جمال.إ.ح" ونجل عمه "محمد.ج.إ".

ودلت التحريات الأولية أن جد المصاب الأول قام بتقسيم أرض تخصه عليهم فى حياته واعترض المصاب الثانى والثالث على التقسيم وقاما بالتشاجر مع المصاب الأول بالأسلحة النارية نتج عنها مقتل الأول وإصابة الثلاثة الآخرين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى وعقب وصولهم توفى المصاب الأول قبل إجراء الإسعافات الأولية له، وتم التحفظ على المصابين الآخرين بالمستشفى الجامعى لتلقى العلاج والبدء فى التحقيق.