بالصور.. محافظ قنا: وضع حلول عاجلة لمواجهة انقطاع المياه بمنطقة المساكن

إستجابة لشكاوى بعض المواطنين من ضعف وصول المياه توجه عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلي منطقة المساكن بمدينة قنا لمعاينة الوضع علي أرض الواقع، يرافقه اللواء هاني محمود حمدي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا انه تجري حالياً إعداد دراسة لتركيب عدد من البوسترات والطلمبات للقضاء تماماً علي مشكلة ضعف مياه الشرب وإنقطاعها وزيادة قوة الضخ في المواسير من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين في قطاع مياه الشرب.

وأعطي محافظ قنا تعليماته بمتابعة محطات المياه بصفة مستمرة بمختلف مدن وقري المحافظة، وإجراء الصيانة اللازمة لها خاصة في ظل زيادة الضغط علي مياه الشرب خلال فصل الصيف بسبب إرتفاع درجات الحرارة.