محافظ الإسماعيلية يستقبل القافلة الشاملة الثانية لكليات جامعة القاهرة

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وفد أعضاء القافلة الشاملة الثانية لكليات جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال عبد الناصر مدلولى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الزيارة الثانية لأعضاء الوفد لمحافظة الاسماعيلية ومشروع قناة السويس الجديدة .

وأكد محافظ الإسماعيلية على سعادته باستقبال هذه الكوكبة من علماء جامعة القاهرة فى العديد من التخصصات ودورهم المأمول فى تقديم برامج لتحفيز شباب المحافظة على التوجه نحو خلق فرص عمل خاصة وتأهيلهم لاستكمال مسيرة تثقيف الشباب بالمحافظة ومساعدتهم على توليد أفكار للمشروعات تتناسب مع طبيعة ثروات وموارد محافظة الإسماعيلية، كما أكد المحافظ أن جامعة القاهرة هى الأم والأساس لكل الجامعات ومنارة الوطن العلمية .

وقالت الدكتورة جيهان المنياوى وكيل كلية العلاج الطبيعى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة، إن هذه القافلة والتى تضم سبع كليات وهم "كلية طب قصر العينى – كلية العلاج الطبيعى – كلية الطب البيطرى – كلية التجارة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية العلوم – كلية رياض الأطفال"، وتأتى فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة لنشر ثقافة القوافل الشاملة والتى بدأت بمحافظة الإسماعيلية .