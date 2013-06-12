طلاب المرحلتين في الثانوية يؤدون امتحان "الجغرافيا".. و"التعليم": لا شكاوى من المادة

كتب : توفيق شعبان منذ 28 دقيقة

أدى طلاب المرحلتين بالثانوية العامة امتحان مادة الجغرافيا، اليوم، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان باللغة العربية 1356 طالبا في 234 لجنة، وباللغة الإنجليزية 15 طالبا في 7 لجان. وسيتم بدء تقدير درجات هذه المادة في يوم 27/6/2013.

أكد محمد السروجي المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من صعوبة الامتحان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات قد تلقت بلاغا يفيد بأن أحد الملاحظين بلجنة مدرسة بهنباي الثانوية المشتركة بالشرقية من مواليد نفس المركز الذي توجد به اللجنة، ولكنه يقيم بمحافظة الإسماعيلية بما يخالف الضوابط المقررة للامتحانات، وتم استبعاد الملاحظ المذكور من اللجان على الفور، وفي لجنة المنيرة الإعدادية بنين بالقاهرة أبلغ رئيس اللجنة عن حدوث مرض مفاجئ لعامل الخدمات المعاونة، وتم توفير عامل خدمات آخر.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في الجغرافيا قليل لأن المادة كانت اختيارية، ولكن وفقا للقرار الوزاري الجديد المنظم للدراسة والامتحان بالثانوية العامة، ستكون مادة الجغرافيا مادة إجبارية في العام القادم نظرا لأهميتها هي ومادة التاريخ على السواء، حيث تدعم المادتان الهوية لدى الطلاب بتعريفهم بجغرافية وتاريخ بلدهم.

وأشار مسعد إلى أنه قد تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بتوفير عدد 2 ملاحظ لكل لجنة حتى لو كان بها طالب واحد، وأضاف أنه قد تم التنبيه بأن يكون لكل الملاحظين باللجنة عملا لمحاصرة عمليات الغش والقضاء على فرص الطالب في القيام به، لافتا إلى أن عمليات الغش هذا العام كانت قليلة مقارنة بالأعوام السابقة. وشدد على أن الوزارة تهدف إلى نجاح الأجيال القادمة بجهدها وليس بالغش.

وأوضح مسعد أن تأمين الامتحانات هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، لافتا إلى دعم القوات المسلحة والشرطة للوزارة في تأمين اللجان، فضلا عن التأمين الذاتي الذي يتمثل في 10 أفراد من التعليم لتأمين كل لجنة. وأضاف أن هناك اثنين من وزارة الداخلية داخل غرفة العمليات المركزية يتابعان بكل دقة الأوضاع الأمنية مع مدراء الأمن في المحافظات.