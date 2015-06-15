انتقالات – الجباس وفراج ومكي من يتمنى مدرب الزمالك السابق ضمه؟

دودو الجباس، أحمد حسن مكي، وائل فراج أي منهم يمثل إضافة لخط هجوم الزمالك حال انضمامه للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، محمد صلاح المدير الفني السابق للفريق الأبيض يجيب.

وحل صلاح ضيفا على البرنامج الإذاعي في الاستاد يوم الاثنين وبسؤاله عن رأيه من يمثل إضافة وإفادة للزمالك حال انضمامه.

وأجاب المدير الفني السابق للفرسان"وائل فراج لاعب مصر المقاصة".

وتابع"مكي ودودو الجباس يمثلان محطة لعب هامة، يعرفان كيف يخرجان من منطقة الجزاء ليمهدا الطريق لزملائهما، ونحن نمتلك أحمد علي هو مثل تلك النوعية من اللاعبين".

وأكمل"لذا يمكن استغلال الثنائي كصناع لعب أكثر، لكن فراج مهاجم صريح يتمركز داخل منطقة الجزاء مثل عماد متعب وعمرو جمال في الأهلي، مهمته الوحيدة هي استغلال أي فرصة لتسجيل هدف".

وينافس وائل فراج على صدارة هدافي الدوري المصري خلال الموسم الجاري حيث سجل 12 هدفا ولا يفصله عن الصدارة سوى حسام باولو مهاجم الداخلية الذي أحرز 14 هدفا.