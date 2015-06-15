تعليم كفر الشيخ: مراجعة مجانية للثانوية العامة بمركز التطوير التكنولوجى

أكد شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قدمت مساء اليوم الاثنين الخدمات التعليمية لطلاب وطالبات الثانوية العامة بمراجعات ومحاضرات مجانية بقاعات مركز التكوير التكنولوجى بمشاركة عدد من معلمى اللغة الفرنسية.

وأضاف وكيل الوزارة: يشارك فى المراجعات للطلاب محمود أحمد العاطفى موجه لغة فرنسية وعلى فتوح زيتون موجه اللغة الفرنسية ومحمد طه محمود موجه بإدارة كفر الشيخ التعليمية وعصام مبروك أمين معلم خبير بالمدرسة الثانوية الجديدة للبنات وماهر فتحى الروتينى موجه إدارة كفر الشيخ ومحمد عيد محمد عبد السلام معلم خبير ثانوى بالمدرسة الثانوية القديمة للبنات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المراجعات والمحاضرات المجانية تتم بتوجيهات من الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم لتقديم خدمة تعليمية لطلاب وطالبات الثانوية العامة .



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جانب من الطلاب والطالبات في قاعة التطوير



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الطلاب حريصون على حضور المراجعات



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حرص المعلمين على تقديم خبراتهم التعليمية للطلاب