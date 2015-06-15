بالفيديو.. تصوير سمكة أبو منشار العملاقة لأول مره

خلال رحلة قارب في المياه الدافئة قبالة سواحل فلوريدا التقطت عدسة كاميرا أحد البحارة سمكة أبو منشار تتموج بجسمها الطويل نسبيا.

لكن سرعان ما أصيبت البحارة بالدهشة لحظة قفز السمكة من الماء لتظهر بحجمها الكبير وطولها الذي تجاوز 4 أمتار.

تتميز هذه السمكة بأنف طويلة تبدو كمنشار ضخم به توزعت أسنان على جانبيه. ويمكن لهذه السمكة أن تنمو حتى ليبلغ طولها 7 أمتار.

وقالت تقارير من 9News إن الصيد الجائر دفع الحكومة الأمريكية لإضافة سمكة أبو منشار إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في عام 2003.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر شوهد في النرويج حوت أحدب ضخم يزن حوالي 40 طنا.

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