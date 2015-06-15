لافروف وكيري يؤكدان على أهمية الجهود لمنع انتهاكات الهدنة بأوكرانيا

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي بينهما الاثنين 15 يونيو على أهمية الجهود لمنع انتهاكات الهدنة في شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين أيدا كذلك عقد اجتماع اللجان الفرعية التابعة لمجموعة الاتصال حول التسوية الأوكرانية في العاصمة البيلاروسية مينسك بأسرع ما يمكن، وذلك من أجل إقامة الحوار بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

وجاء في البيان أن الوزيرين بحثا أيضا مجموعة من القضايا الدولية، من بينها الملف النووي الإيراني والأزمة السورية وتسوية الوضع في اليمن وليبيا، إلى جانب ملفات ملحة أخرى تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي في العالم.