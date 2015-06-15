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مقتل 24 شخصًا في هجمات بالعاصمة التشادية

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مقتل 24 شخصًا في هجمات بالعاصمة التشادية مقتل 24 شخصًا في هجمات بالعاصمة التشادية

أرشيفية

أعلنت التشادية مقتل 24 شخصًا إلى جانب 4 من عناصر جماعة “بوكو حرام” في سلسلة هجمات بالعاصمة نجامينا اليوم

وأكد وزير الاتصالات حسن سيلا بكاري أن “بوكو حرام” أخطأت باستهدافها تشاد وإنه سيجري تحديد مكان أعضائها وتصفيتهم.

وأضافت وكالات الأخبار الروسية إن الهجومين نفذا رغم تعزيز الإجراءات الأمنية منذ شهور بعد أن أرسلت تشاد قواتها لمحاربة جماعة “بوكو حرام” المتطرفة في نيجيريا المجاورة.

وانتشرت قوات الشرطة في أرجاء المدينة بعد الهجومين تحسبا لهجمات جديدة، بينما عقدت الحكومة اجتماع أزمة.

يذكر ان نيجيريا اتفقت مع الدول المجاورة على تشكيل قوة إقليمية بحلول يوليو/تموز للقضاء على “بوكو حرام”، المتهمة بقتل 15 ألف شخص على الأقل في شمال شرق نيجيريا حتى الآن.

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