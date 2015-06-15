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البحوث الفلكية: شعبان 30 يومًا والخميس أول أيام شهر رمضان

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البحوث الفلكية: شعبان 30 يومًا والخميس أول أيام شهر رمضان البحوث الفلكية: شعبان 30 يومًا والخميس أول أيام شهر رمضان
قال الدكتور أبو العلا أمين محمد، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن شهر شعبان 30 يومًا طبقًا للحسابات الفلكية وأن أول أيام رمضان الخميس المقبل 18 يونيو.

وأضاف الدكتور أبو العلا أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر رمضان سيولد فى تمام الساعة الرابعة و5 دقائق عصر غدٍ الثلاثاء ويغرب قبل غروب الشمس فى القاهرة بـ11 دقيقة وفى باقى محافظات بمدد تتراوح ما بين 9- 12 دقيقة، وبذلك لن يتمكن الراصدون من رؤيته.

وأشار الدكتور أبو العلا أمين، إلى أن القمر سيغرب فى مكة المكرمة قبل غروب شمس غدٍ بـ9 دقائق، وكذلك يغرب قبل غروب الشمس فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين 5 - 19 دقيقة عدا لاجوس بنيجيريا التى يغرب فيها القمر بعد غروب الشمس بـ3 دقائق وفى العاصمة السنغالية داكار التى يغرب فيها القمر بعد غروب الشمس بدقيقتين، وفى العاصمة الموريتانية نواكشوط التى يغرب فيها القمر بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة.

وأوضح الدكتور أبوالعلا أمين، أنه بناء على ذلك يكون الأربعاء 17 يونيو هو المتمم لشهر شعبان ويكون الخميس 18 يونيو أول شهر رمضان.

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