أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. أحدث وسائل الغش المضبوطة مع طلاب الثانوية الأزهرية

Google+ Print
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم ضبط وسائل حديثة للغش مع طلاب الثانوية الأزهرية خلال الامتحانات.

وأوضح شومان خلال بيان له، أنه من بين الأدوات التى ضُبِطَت سماعة أذن دقيقة متصلة بجهاز استقبال دقيق للغاية، تكاد لا تظهر داخل الأذن، فضلاً عن "كوفية" مُحاك بها "جيب" داخلى لتخبئة الهواتف المحمولة.

وكان الأزهر قد أعلن أمس عن ضبط 25 حالة غش بين الطلاب، فى معاهد: دار السلام، والبلينا، وطهطا، استخدموا فيها الهواتف المحمولة، وسماعات "البلوتوث"، وبناءً عليه قرر وكيل الأزهر إلغاء امتحاناتهم، ووقف رئيس لجنة معهد "عنبر" بطهطا وإحالته للتحقيق، وإلغاء ندب 20 مرافقًا بالمعاهد المذكورة، وإلغاء جميع "لجان النظام بها" وهم المكلفون بالكشف عن أجهزة المحمول، إذ يوجد بكل لجنة خمسة أفراد.

إحدى وسائل الغش المضبوطة -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى وسائل الغش المضبوطة

سماعة حديثة للغش -اليوم السابع -6 -2015
>

سماعة حديثة للغش

طريقة حديثة للغش تم ضبطها -اليوم السابع -6 -2015
>

طريقة حديثة للغش تم ضبطها

سماعة لا ترى بالعين المجردة للغش -اليوم السابع -6 -2015
>

سماعة لا ترى بالعين المجردة للغش

إحدى وسائل الغش المضبوطة -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى وسائل الغش المضبوطة

وسيلة حديثة للغش -اليوم السابع -6 -2015
>

وسيلة حديثة للغش


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365