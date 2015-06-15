بالصور.. أحدث وسائل الغش المضبوطة مع طلاب الثانوية الأزهرية

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم ضبط وسائل حديثة للغش مع طلاب الثانوية الأزهرية خلال الامتحانات.

وأوضح شومان خلال بيان له، أنه من بين الأدوات التى ضُبِطَت سماعة أذن دقيقة متصلة بجهاز استقبال دقيق للغاية، تكاد لا تظهر داخل الأذن، فضلاً عن "كوفية" مُحاك بها "جيب" داخلى لتخبئة الهواتف المحمولة.

وكان الأزهر قد أعلن أمس عن ضبط 25 حالة غش بين الطلاب، فى معاهد: دار السلام، والبلينا، وطهطا، استخدموا فيها الهواتف المحمولة، وسماعات "البلوتوث"، وبناءً عليه قرر وكيل الأزهر إلغاء امتحاناتهم، ووقف رئيس لجنة معهد "عنبر" بطهطا وإحالته للتحقيق، وإلغاء ندب 20 مرافقًا بالمعاهد المذكورة، وإلغاء جميع "لجان النظام بها" وهم المكلفون بالكشف عن أجهزة المحمول، إذ يوجد بكل لجنة خمسة أفراد.



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إحدى وسائل الغش المضبوطة



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سماعة حديثة للغش



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طريقة حديثة للغش تم ضبطها



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سماعة لا ترى بالعين المجردة للغش



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إحدى وسائل الغش المضبوطة



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وسيلة حديثة للغش