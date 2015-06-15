وزير الزراعة يستعرض استصلاح 30 ألف فدان وقرى تعمل بالطاقة الشمسية بسيناء

استعرض الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدراسات الجاري إعدادها لاستصلاح ثلاثين ألف فدان في منطقة الطور بسيناء من خلال إنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية، وتتضمن مجتمعاً متكاملاً من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية.

كما عرض الوزير، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، رؤية الوزارة للمساحات المتاحة للاستصلاح في إطار مشروع تنمية واستصلاح أربعة ملايين فدان، فضلاً عن خطة حفر الآبار التي ستستخدم لرى الأراضي المستصلحة، وكذا مقترح إنشاء شركة قابضة للتسويق التعاونى للتيسير على الفلاح والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية، وذلك بمساهمة الاتحاد التعاوني الزراعي وقطاعات وزارة الزراعة.

وتم خلال الاجتماع متابعة خطوات إنشاء مجتمع عمراني متكامل فى الفرافرة لمساحة من الأراضى المستصلحة تبلغ عشرة آلاف فدان، حيث وجَّه الرئيس بأهمية متابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع بحيث يتم الاِنتهاء منه بحلول أعياد أكتوبر 2015، مشدداً على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذا المشروع، وفي مقدمتهم الشباب وصغار المنتجين.