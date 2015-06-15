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الرئيس السيسى يرحب بمقترح وزير الزراعة بإنشاء صندوق تنمية المرأة الريفية

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الرئيس السيسى يرحب بمقترح وزير الزراعة بإنشاء صندوق تنمية المرأة الريفية الرئيس السيسى يرحب بمقترح وزير الزراعة بإنشاء صندوق تنمية المرأة الريفية
قدم الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مقترحاً للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إنشاء صندوقٍ لتنمية المرأة الريفية، يستهدف تنمية مهاراتها في شتى الصناعات الريفية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقد رحب الرئيس بهذا المقترح مؤكداً على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة الريفية للنهوض بمجتمع القرية وزيادة إنتاج الصناعات الريفية، بما يساهم في زيادة دخل الأسر في الريف.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير استعرض عدداً من مشروعات التعاون المشترك في مجال الزراعة والثروة الحيوانية مع السودان.

كما استعرض جهود الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة عن تحويل نشاط بعض الأراضي الواقعة على الطرق الصحراوية من زراعي إلى سكني، وعرض الوزير كذلك الخطوات الجارية لتفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين.
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