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دفاع لميس الحديدى فى "سب رئيس تلفزيون العربى": المدعى يمول شبكته من قطر

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دفاع لميس الحديدى فى "سب رئيس تلفزيون العربى": المدعى يمول شبكته من قطر دفاع لميس الحديدى فى "سب رئيس تلفزيون العربى": المدعى يمول شبكته من قطر
أجلت محكمة جنح الدقى، اليوم الاثنين، نظر دعوى رئيس التليفزيون العربى إسلام لطفى ضد الإعلامية لميس الحديدى، والذى يتهمها بالسب والقذف، لجلسة 22 يونيو الجارى.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد حمودة، محامى الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "هنا العاصمة" على قناة " cbc"، وقال الدكتور حمودة، خلال مرافعته، أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت حمرة الخجل الذى لا يعرفه هؤلاء، بعد تقديم إسلام لطفى العضو السابق بالجماعة، ورئيس شبكة تلفزيون العربى، جنحة مباشرة ضد الإعلامية لميس الحديدى، تتهمها بالسب والقذف، بالرغم من أنها انتقدت الشبكة نقدا بناء فى صالح الوطن والأمن القومى، بحسب قوله.

وطالب "حمودة" بضم 32 حديثاً صحفياً وإعلامياً محليا وأجنبيا لمدير شبكة تلفزيون العربى، لتوضيح تصريحات مقدم الدعوى نفسه – إسلام لطفى - بأن تمويل شبكته الإعلامية من دولة قطر التى بينها وبين خلافات سياسية، نظراً لدعمها للجماعات الإرهابية، واستضافتها لقيادات هاربة مطلوب القبض عليها لتورطها فى العنف بمصر.

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مصر 365

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