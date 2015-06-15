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تعيين تامر حسني سفيرا لخدمات نقل الدم القومية

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تعيين تامر حسني سفيرا لخدمات نقل الدم القومية تعيين تامر حسني سفيرا لخدمات نقل الدم القومية

الإثنين 15-06-2015 16:25

عيّنت جامعة الدول العربية، الفنان تامر حسني سفيراً لخدمات نقل الدم القوميّة، في احتفالية كبرى أقيمت صباح أمس الأحد في مقر الجامعة، بحضور شخصيات رسميّة مرموقة.
ومنحت الجامعة هذا التكريم لتامر حسني لمواقفه الإنسانية تجاه أبناء والوطن العربي، حيث أنه قام من قبل بعمل أكبر حملة شراء أدوية وتبرّع بالدم لجرحى فلسطين، والعراق ومصابي ثورات مصر وليبيا وسوريا، من خلال توجيه جمهوره العريق في جميع أنحاء العالم بضرورة التبرع بالدم.
وقد دعا تامر حسني خلال المؤتمر الدول العربية إلى تبني فكرته وعمل أكبر حملة تبرع بالدم في مختلف أنحاء العالم.

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سيدتي

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