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دنيا بوتازوت في فرنسا

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دنيا بوتازوت في فرنسا دنيا بوتازوت في فرنسا

الإثنين 15-06-2015 17:06

انتهت الممثلة دنيا بوتازوت من تصوير مشاهد سلسلتها الفكاهية "كنزة في الدوار" التي ستحمل في الموسم الرمضاني الجديد عنوان "نايضة في الدوار" من إخراج وسيناريو وحوار هشام العسري، التي تدور أحداثها حول المعيش اليومي لقاطنة (الدوار)، وسعيهم لتحسين أحوالهم اليومية.
ويبدو أن دنيا والتي اشتهرت بلقب "الشعيبية" إلى جانب الكوميديان حسن الفذ في السلسلة الكوميدية (الكوبل) منذ سنتين ستعيش بعض أيامها الرمضانية في فرنسا بعيدة عن أسرتها حيث ستقوم بتصوير مشاركتها في برنامج "جزيرة الكنز" أو "فور بويار" في نسخته الثانية، لتدخل دنيا بذلك عالم المغامرات والتحدي الذي يطبع هذا البرنامج الذي استقطب في دورته الأولى كبار ومشاهير نجوم الفن والرياضة والإعلام الذين واجهوا مجموعة من المغامرات.

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سيدتي