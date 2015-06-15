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ماذا يقول أشرف زكي بعد توليه منصيب نقيب الممثلين؟

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ماذا يقول أشرف زكي بعد توليه منصيب نقيب الممثلين؟ ماذا يقول أشرف زكي بعد توليه منصيب نقيب الممثلين؟

الإثنين 15-06-2015 16:12

انتهى الصراع على مقعد نقيب الممثّلين في بفوز الفنان أشرف زكي على منافسيه، وسط فرحة عارمة من الممثّلين المؤيّدين لأشرف خاصة في ظل عدم شهرة الأسماء المنافسة له.
وجرت الانتخابات بهدوء، حيث تنافس على لقب نقيب الممثلين مع أشرف زكي كل من يحيى زكريا وسلوى عرابي وهشام جمعة.

وعقب إعلان أشرف زكي نقيباً للممثلين في مصر خلفا لأشرف عبد الغفور، قال في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت" إنه سعيد جداً بالثقة التي منحها له زملاؤه مجدداً، ما يدلّ على نجاحه في دوره كنقيب للممثلين منذ أربع سنوات لم يخذل فيها أحداً.
وأوضح أنّ المنافسة كانت محترمة وشريفة، ولم تحدث أيّة تجاوزات إذ كان الهدوء والاحترام عنواناً لانتخابات النقابة.

وعن الخطوة الأولى في عمله كنقيب، قال أشرف إنّ اهتمامه سيكون بالشباب الذين هم بحاجة إلى الدعم والمساندة لأنّهم تعرضوا للظلم، وأكّد أنّه ستكون هناك آليّات لتشغليهم وتدريبهم من خلال ورش عمل فنيّة تهتمّ بهم وتؤهّلهم، كما قال إنّه سيعمل على الارتقاء بمشروع الإسكان النقابي كما سيتمّ رفع المعاشات للفنانين المتقاعدين للحفاظ على كرامتهم ومستوى معيشة يليق بهم، فضلاً عن نقاط أخرى عديدة سيتم الكشف عنها على فترات زمنية.

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سيدتي

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