بالصور "سيدتي نت" يستقبل طارق العلي في الرياض

أعرب الفنان الكويتي طارق العلي عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي من جديد في تبوك، من خلال عرضه الأول مؤخراً لمسرحية "الصيدة بلندن" على مسرح المركز الحضاري بجامعة تبوك ويتسع 3 آلاف مشاهد، ضمن فعاليات مهرجان الورود والفاكهة في تبوك.

وانفردت كاميرا "سيدتي نت" باستقبال الفنان طارق العلي في مطار الملك خالد بالرياض قادماً من الكويت وقبل أن يتجه إلى تبوك في رحلة داخلية، مع الفرقة المسرحية التي ضمت عدداً كبيراً من فناني الكويت ومنهم أحمد السلمان وسعود الشويعي وغيرهم.

ورصدت عدسة "سيدتي نت" حفاوة استقبال الجمهور السعودي للفنان طارق العلي، والتواضع الشديد للنجم الكويتي في تعامله مع الجمهور، والتصوير مع كل من طلب منه التصوير من جمهوره بالمطار والعاملين بالمطار، وترحيب السفير الكويتي بالسعودية بالفنان وفرقته حيث رافقهم برحلة السفر من الكويت للرياض.

ومسرحية "الصيدة بلندن" ترصد معاناة الشباب الخليجي وبعض المشاكل الاجتماعية في قالب كوميدي، وهي من تأليف محمد جلكسي، وإخراج بدر المحارب، وبطولة: طارق العلي وأحمد السلمان وسعود الشويعي وفرحان العلي وعبدالله بهمن.