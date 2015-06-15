صور نادرة لأنجلينا جولي في عمر الـ20

تصدرت النجمة العالمية Angelina Jolie الصحف والمجلات بصور قديمة تنشر للمرة الأولى وهي في عمر الـ20.

والتقطت هذه الصور بعدسة Marcel Indik في لوس أنجلوس في الوقت الذي كانت تستعد فيه Angelina لإطلاق فيلمها السينمائي Hackers .

وبدت مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصور صغيرة جداً، وتتمايل أمام الكاميرا بطريقة مغرية ومضحكة في آن بإطلالة باللون الأبيض، وتلعب بشعر مستعار أسود اللون كانت تضعه على رأسها.

وتظهر الصور النجمة البالغة من العمر 40 عاماً في بداية مشوارها المهني، نجمة إغراء بامتياز،بعكس ما هي عليه اليوم حيث تكرس حياتها للإنسانية بشتى المجالات.

يذكر أن Angelina Jolie تعتمد الآن البساطة والتواضع في أسلوب حياتها حيث أنها سافرت مؤخراً مع زوجها Brad Pitt وأولادهما في الدرجة الاقتصادية كأي ركاب عاديين.