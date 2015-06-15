أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صور نادرة لأنجلينا جولي في عمر الـ20

Google+ Print

الإثنين 15-06-2015 21:29

تصدرت النجمة العالمية Angelina Jolie الصحف والمجلات بصور قديمة تنشر للمرة الأولى وهي في عمر الـ20.

والتقطت هذه الصور بعدسة Marcel Indik في لوس أنجلوس في الوقت الذي كانت تستعد فيه Angelina لإطلاق فيلمها السينمائي Hackers .

وبدت مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصور صغيرة جداً، وتتمايل أمام الكاميرا بطريقة مغرية ومضحكة في آن بإطلالة باللون الأبيض، وتلعب بشعر مستعار أسود اللون كانت تضعه على رأسها.

وتظهر الصور النجمة البالغة من العمر 40 عاماً في بداية مشوارها المهني، نجمة إغراء بامتياز،بعكس ما هي عليه اليوم حيث تكرس حياتها للإنسانية بشتى المجالات.

يذكر أن Angelina Jolie تعتمد الآن البساطة والتواضع في أسلوب حياتها حيث أنها سافرت مؤخراً مع زوجها Brad Pitt وأولادهما في الدرجة الاقتصادية كأي ركاب عاديين.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي