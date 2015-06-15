إحباط سطو مسلح وضبط المتهم في 50 دقيقة

بمكرمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منح اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي عدداً من العاملين في دوريات مركزي الراشدية والقصيص ميدالية التميز الوظيفي ومكافأة مالية تقديرا لأدائهم وتميزهم وتفانيهم واخلاصهم في أداء الواجب، وسرعتهم في القاء القبض على مجرم بعد 50 دقيقة من تلقي شرطة دبي بلاغاً عن محاولته القيام بسطو مسلح على شركة وسرقة مبلغ مالي والامساك بموظفة كرهينة ومن ثم رميها في الشارع والفرار من مسرح الجريمة.

وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بهذه اللفتة الكريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واهتمام سموه بتحفيز وتقدير العاملين في مجال حفظ الامن وخدمة الجمهور في جميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة، لا سيما تلك الأعمال البطولية المشرفة التي تحفظ الأمن والسلامة العامة ما يعزز صورة الوطن كواحة أمن واستقرار للجميع.

وسام تقدير

> وثمن اللواء المزينة هذا التكريم بحضور اللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عمر الشامسي مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، والعقيد عبدالله ثاني المطروشي نائب مدير الادارة العامة للمالية، والعقيد نعيم محمد الخطيب مدير إدارة الايرادات والصندوق، مؤكداً انه وسام تقدير لجميع العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي معاهداً سمو وزير الداخلية ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ونشر الطمأنينة في ربوع هذا الوطن المعطاء.

وأشاد بحرص الكادر البشري الأمني المؤهل وتفانيه وإخلاصه في تحقيق العدالة وتحقيق استراتيجية دولة الامارات في مكافحة الجريمة والقبض على الجناة، حاثاً جميع العاملين في المنظومة الشرطية إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهود والتفاني في خدمة الوطن وأبنائه، لتجنيبهم أي مخاطر أمنية محتملة.

السلاح الأبيض

> واكد القائد العام لشرطة دبي أن مسؤولي وأفراد الدوريات يستحقون تكريم سمو وزير الداخلية تقديراً لهذا الجهد الذي بذلوه ولسرعة الاستجابة وتميز الأداء، موضحاً أن تفاصيل ما قاموا به يعود إلى تلقي مركز القيادة والسيطرة لبلاغ من (ج.ج) أميركي الجنسية، في الساعة الواحدة و55 ظهراً باقتحام شخص مقنّع وتهديد موظفة والاستيلاء على مبلع مالي، وتهديدها بالسلاح الأبيض في منطقتي العنق والخصر وسبب لها بعض الجروح السطحية.

وتهديد الموظفين بعدم الاقتراب منها حتى استقل سيارته ودفعها الى الشارع مما عرض حياتها للخطر، وعلى ضوء البلاع انتقلت دورية أمنية ودورية مباحث، وتم التعميم على المركبة وأوصاف الجاني وتشكيل فريق عمل من مركز القيادة والسيطرة لرصد وتعقب المركبة، حيث تبين أن المركبة التي يستقلها الجاني مسروقة، وتم رصدها على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، ومن ثم التواصل مع شرطة الشارقة لتتبع الجاني والسماح لدوريات شرطة دبي بملاحقته، وفي الساعة الثانية و45 دقيقة ألقي القبض عليه بعد اصطدامه بدورية الشرطة، وتبين أن (م.ع) من الجنسية السورية ومن أصحاب السوابق.

المكرمون

> شملت مكرمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: الرائد محمد إبراهيم الريايسة، والعريف أول حمدان إبراهيم علي، والعريف أول احمد حسن، والعريف يوسف عبدالعزيز، والشرطي أول سالم سعيد، والشرطي سالم محمد، والشرطي صقر سيف، والشرطي سلمان حسين، والشرطي سعيد بلال كريم، بالإضافة الى العريف محمود عبدالرزاق من القوات المسلحة الذي ساعد دوريات الشرطة في إلقاء القبض على المجرم.