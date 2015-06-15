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تعليم السويس: انتهاء مشكلة أخصائى المكتبات المدرسية بالمحافظة

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تعليم السويس: انتهاء مشكلة أخصائى المكتبات المدرسية بالمحافظة تعليم السويس: انتهاء مشكلة أخصائى المكتبات المدرسية بالمحافظة
قال أيمن سمير المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن مشكلة أخصائى المكتبات المدرسية أنتهت بشكل نهائى ورسمي.

أضاف فى بيان إعلامى أنه عقب تعيين أخصائى المكتبات على وظيفة معلم بعد فترة عمل بدأت منذ 2009 بنظام المكافأة ثم التعاقد فى 2012 / 2013 ، طالب 50 معلماً بالتسكين على تخصصاتهم الأصلية، وقد تم الاتفاق على تحقيق رغباتهم بالتسكين على تخصصاتهم وتسلم جدول حصص شريطة التزامهم بشكل مؤقت على قيامهم بمهام عمل أخصائى المكتبات جنباً إلى جنب مع عملهم التدريسى إلى أن يتم سد العجز بأخصائى المكتبات.

من جانبها قالت سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية و التعليم، أن الاتفاق جاء مراعاة لمنح المعلمين حقهم فى ممارسة تخصصاتهم الأصلية حسب القانون من جانب و حماية لعهدة و أصول 50 مكتبة مدرسية تحتوى على آلاف الكتب و الموسوعات والمراجع وأجهزة سمعية و بصرية من الإهمال والسرقة من جانب آخر.

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