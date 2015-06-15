جامعة القناة: وزير التعليم العالى أكد على استمرار وتطوير التعليم المفتوح

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة إن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي أكد على تطوير التعليم المفتوح ولا توجد نية لإلغائه ، مشيرا إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس برئاسة وزير التعليم العالي وبحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بني سويف ورئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح، عرض دراسة وتشخيص كامل لمشكلة التعليم المفتوح بمصر خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ومن المقرر إجراء مناقشة موضوعية فى هذا الشأن، خلال الجلسة القادمة للمجلس.

وأضاف رئيس جامعة القناة أن الدراسة التى عرضها الدكتور أمين لطفي، مبنية على دراسة واقعية ميدانية، قابلت فيها اللجنة المستفيدين من برامج التعليم المفتوح فى الإعلام والمحاماة والتعليم التجاري، مؤكدا، أن الجميع عبر عن عدم رضاه عن التعليم المفتوح وأنه خرج عن مساره والمطلوب العودة للمسار الحقيقي.

وتم الاتفاق على توزيع الدراسة المذكورة على رؤساء الجامعات لقراءتها بتمعن وفى ضوء شرح الدكتور أمين لطفي، على أن يُناقَش الموضوع مناقشة موضوعية لمضمون هذه الدراسة وما انتهت إليه خلال الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للجامعات.