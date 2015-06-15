بالصور.. استعادة 10 أفدنة أملاك دولة بعد إزالة التعديات بشبرا الخيمة

تمكنت حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الدولة بالتنسيق بين حى غرب شبرا الخيمة وقوات الأمن فى استعادة عشرة أفدنة من أملاك الدولة مقام عليها أكشاك ومحلات تجارية، بالإضافة إلى ازالة جراجات سيارات مقامة على أرض المدرسة الثانوية الزراعية بطريق مسطرد المطرية.

كما نفذت الحملة الازالة للتعديات على حرم ترعه الاسماعيلية ضمن املاك الرى لعدد 15 حالة.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإشغالات على أملاك الدولة وحرم النيل مستمرة حتي القضاء نهائيا على تلك الظاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم التصدى بكل حسم لكافة محاولات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تنفيذاً لقرارات الإزالة وكافة الأحكام الإدارية والقضائية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لعودة المظهر الحضاري للشارع القليوبى.