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مستشار وفد الحوثيين المقرر سفره لجنيف يؤكد عدم مغادرتهم جيبوتى

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مستشار وفد الحوثيين المقرر سفره لجنيف يؤكد عدم مغادرتهم جيبوتى مستشار وفد الحوثيين المقرر سفره لجنيف يؤكد عدم مغادرتهم جيبوتى
قال مستشار لوفد جماعة الحوثى اليمنية لرويترز أن الوفد الذى ينتظره المشاركون فى محادثات السلام فى جنيف اليوم الاثنين لم يغادر جيبوتى حتى حلول المساء وذلك بعد أكثر من سبع ساعات من قول الأمين العام للأمم المتحدة إنهم "فى الطريق".

وقال سيف الوشلى لرويترز فى جنيف وسط تقارير متضاربة بشأن خطط سفر الحوثيين وسبب تأجيلها "الوفد لا يزال فى جيبوتى أرسلوا إلى رسالة نصية للتو".
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