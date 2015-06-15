اعتصام لاجئين فلسطينيين فى لبنان احتجاجا على تقليص خدمات "الأونروا"

نظم الفلسطينيون فى لبنان اعتصاما أمام مقر وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة فى بيروت، احتجاجا على اجراءات وقرارات الأونروا "بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا".

وشارك فى الاعتصام الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية واللجان والاتحادات الشعبية والمؤسسات الأهلية ولجان النازحين الفلسطينيين من سوريا وأعداد من اللاجئين الفلسطينيين من كافة مخيمات لبنان .

وتحدث عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على فيصل باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فاستنكر "الاجراءات التعسفية لإدارة الاونروا التى تدفع باللاجئين الفلسطينيين فى لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا الى مزيد من الحرمان والفقر والتجهيل واليأس لفرض حلول لتصفية قضية اللاجئين واستهداف حق العودة".

وطالب فيصل المفوض العام للاونروا بيير كرنبول والأمين العام للامم المتحدة بان كى مون، بـ"وضع موازنة ثابتة للاونروا أسوة بباقى المؤسسات الدولية حتى لا تبقى الأونروا عرضة لمنح الدولة المانحة.

وسلم وفد من المعتصمين مذكرة تتضمن طلباتهم لنائب مدير الاونروا فى لبنان جون ماركس ، الذى أبدى تفهم الاونروا لهذه التحركات ، واعدا بنقل المطالب الفلسطينية للمفوض العام للأونروا وللدول المانحة معربا عن الأمل "أن تلقى الاستجابة المطلوبة لتوفير الخدمات الكاملة للاجئين الفلسطينيين فى لبنان وسوريا والأقطار الأخرى".

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