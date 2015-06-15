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وفد من الحوثيين يتوجه لجنيف للمشاركة فى المشاورات السياسية اليمنية

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وفد من الحوثيين يتوجه لجنيف للمشاركة فى المشاورات السياسية اليمنية وفد من الحوثيين يتوجه لجنيف للمشاركة فى المشاورات السياسية اليمنية
قال الناطق الرسمى باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، إن وفد جماعة أنصار الله توجهوا إلى جنيف عبر مطار جيبوتى، مؤكدا تعرضهم لإعاقة لعرقلة مسار المكونات السياسية اليمنية المتجهة إلى جنيف لعقد المشاورات السياسية اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

وأشاد عبد السلام، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بما بذلته القيادة العمانية من جهود واسعة لتأمين مسار الرحلة لمواصلة سيرها إلى العاصمة السويسرية جنيف.

وطالب الأمم المتحدة بتوضيح الموقف وأسبابه وإدانة مثل هذا التصرف الساعي إلى ما وصفه بـ"عرقلة" جهودها فى عقد المشاورات السياسية.

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