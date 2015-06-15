انتقالات في الجول - لجنة تعاقدات الزمالك تكشف لماذا ' إيفونا لا مثيل له في مصر '

لايزال الصراع مشتعلا بين الأهلي والزمالك على ضم ماليك إيفونا هداف الوداد المغربي. فماذا يرى النادي الأبيض في المهاجم الجابوني الدولي مختلفا عن أقرانه؟

إيفونا صاحب الـ22 عاما أنهى الدوري المغربي في صدارة الهدافين برصيد 16 هدفا. وتوج مع فريقه بالبطولة.

ولكن الأهلي والزمالك يجدان منافسة قوية من أندية خليجية أخرى على ضم إيفونا، بالإضافة إلى تقارير تؤكد رغبة ليجيا وارسو بطل بولندا في ضمه.

وسأل FilGoal.com طارق مصطفى عضو لجنة التعاقدات في الزمالك عن سبب الإصرار على ضم إيفونا، خاصة أنه واجه المهاجم الجابوني في الموسم المنصرم عندما كان مدربا للدفاع الجديدي.

ويجيب مصطفى "إيفونا مهاجم رائع. أجبر الكل على متابعته بشكل مختلف، ولذلك يريد الأهلي والزمالك التعاقد معه".

وتابع "في رأيي، إيفونا لا مثيل له في مصر. لا يوجد مهاجم في مصر يجمع بين السرعة والقوة وقادر على اللعب كمحطة في الهجوم مثل إيفونا".

وواصل مضيفا "بالنسبة لي، أتمنى طبعا بكل تأكيد أن ينضم للزمالك. فهو يمتلك كل مقومات المهاجم الذي يسعى خلفه فريق ينافس على البطولات".

المشكلة التي تواجه الأهلي والزمالك حاليا هو ارتفاع سعر إيفونا، مع وجود اهتمام بضمه من أندية خليجية وأوروبية.

فهل سيكمل الزمالك السباق، خاصة بعدما أكد الوداد وجود عرض رسمي منذ فترة من النادي الأبيض.

يؤكد طارق مصطفى "إيفونا مهاجم متكامل، والدليل أنه سجل 16 هدفا في الدوري المغربي القوي، وكان هدافه".

وواصل متما "قاد الوداد للفوز على فريقي الدفاع الجديدي 2-0. فسجل هدفا وصنع آخر. رأيته في الملعب وأرشحه بكل قوة للزمالك".