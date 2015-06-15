بالصور.. ممدوح الدماطى يختتم زيارته لأسوان بتكريم 25 مفتش آثار

كرم الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، فى ختام زيارته لأسوان اليوم، الفريق الأثرى المكون من 25 مفتشا ومرمم آثار بمحافظة أسوان، الذين شاركوا فى أعمال الكشف الأثرى الذى تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى بمنطقة غرب أسوان جنوبى منطقة مقابر النبلاء الأثرية والقريبة من ضريح الأغاخان، حيث ضم الكشف الأثرى 6 مقابر ترجع إلى الأسرة 26 .

والمقابر جميعها محفورة فى هضبة جبلية تبدأ من درجات سلالم تؤدى إلى مدخل المقبرة الرئيسية وذلك بعمق يصل لحوالى 9 أمتار، حيث تم العثورعلى مجموعة من المومياوات والتوابيت الحجرية والخشبية، بجانب قطع أثرية مختلفة تم نقلها للمخزن المتحفى التابع لمنطقة آثار أسوان.

كذلك العثور على بعض النقوش والبرديات التى تحتوى على كم هائل من المعلومات عن هذه الفترة التاريخية.

وتعتبر أيضا المرة الأولى الذى يتم فيها الكشف عن مقابر للعصر المتأخر فى أسوان، ويعتبر ذلك استكمالا لجبانة أسوان القديمة، حيث تم الكشف الأثرى من قبل عصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة.



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ممدوح الدماطى يكرم الأثريين بأسوان



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الوزير يقدم شهادات تقدير لـ 25 مفتشا ومرمم آثار



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وزير الآثار ومحافظ أسوان يكرمان الفريق الأثرى



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الدماطى ويسرى يلتقطان صورة تذكارية مع العاملين بالآثار بأسوان



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صورة تجمع الدكتور ممدوح الدماطى ومحافظ أسوان والأثريين