تأجيل محاكمة «محامي الأولتراس» بتهمة سب القضاء لجلسة 27 يوليو

قال طارق العوضي رئيس هيئة دفاع متهمي أولتراس “وايت نايتس” في تصريحات صحفية أن المحكمة أجلت القضية لجلسة 27 يوليو المقبل لحين ورود التقرير الفني لهيئة تكنولوجيا المعلومات بمجلس الوزراء لمعرفة الصفحات الشخصية باسم طارق العوضي على “فيس بوك” للتأكد من كتابته لمنشور يسىء للقضاء خلالها، وذلك بناء على طلب العوضي الذي أكد أنه مضروب وأنه لا يقبل أن يتعرض للقضاء بأى إهانة، موضحًا أن المحامى مقدم الدعوى اختفى ولم يحضر جلسة اليوم ولا الجلسة الماضية.

حضر إلى مقر المحكمة تضامنا مع العوضى إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة السابق والمحامي الحقوقي خالد على وعبد الجواد أحمد وطارق بخيت وزكريا رضوان أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة وكرم خليفة وهيثم عمر حافظ عضوا مجلس نقابة جنوب القاهرة.

وترافع عاشور للدفاع عن العوضي، مؤكدًا أنه لم يتناول القضاء المصري بأي إساءة أو إهانة وأن العوضي محامي ورجل قانون يحترم القضاء وأن المحاماة شريك أساس فى تحقيق العدالة.

وكان مصطفى إمام المحامى تقدم بدعوى قضائية يتهم فيها “العوضي” بإهانة القضاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.