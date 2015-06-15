محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة الانتهاء من تطهير ترعة المحمودية

تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال تنظيف وتطهير المجرى المائى لترعة المحمودية ومحورى الترعة والمسطح الأخضر بها.

وخلال الجولة شدد المسيرى على ضرورة زيادة عدد السائقين العاملين على اللوادر وزيادة الكراكات المستخدمة فى أعمال التنظيف والعمل على فترات متتابعة وتقسيم العمل على فريقين جزء منه بدءًا من العوايد وحتى كوبرى النزهة والجزء الآخر بدءًا من كوبرى النزهة وحتى الهاويس وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال التنظيف بالبحيرة فى أقرب وقت.

وطالب محافظ الإسكندرية مسئولى المرور بالتعاون مع شركة المقاولين العرب بضرورة عمل التجهيزات اللازمة لتجهيز محورى المحمودية لعمل كل جانب يعمل فى اتجاه مرورى واحد ، لتسهيل وتنظيم العملية المرورية بالمنطقة.

وفى حديثه مع المواطنين أكد هانى المسيرى أن تنظيف الترعة وعودتها كما كانت يعد مهمة قومية ويجب أن يقوم المواطن بدوره فى مساعدة الحكومة والإبلاغ عن أى مخالفات وعلى من يقوم بإلقاء القمامة فى الترعة.

من جانبهم قام الأهالى بشكر المحافظ على ما تقوم به المحافظة من أعمال تطوير وتنظيف للترعة معبرين عن سعادتهم بتلك الخطوة ومؤكدين على استعدادهم لمعاونة المحافظة فى سبيل إتمام هذه المهمة القومية.