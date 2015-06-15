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محافظ جنوب سيناء يعقد جلسة المجلس التنفيذى لمناقشة استعدادات رمضان

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محافظ جنوب سيناء يعقد جلسة المجلس التنفيذى لمناقشة استعدادات رمضان محافظ جنوب سيناء يعقد جلسة المجلس التنفيذى لمناقشة استعدادات رمضان
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذى اليوم، الاثنين، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، برئاسته وحضور اللواء جمال الريس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود سامى، نائبًا عن مدير الأمن، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات الخدمية، لمناقشة استعدادات شهر رمضان.

وشدد محافظ جنوب سيناء على المراقبة والجودة فى الإنتاج، ورفع كفاءة جميع المدارس، وعمل الصيانة اللازمة قبل بدء العام الدراسى، وأكد المحافظ أن شهر رمضان شهر عمل وليس شهر تكاسل، ونوه المحافظ إلى منظومة النظافة بمديرية شرم الشيخ وأشاد بها، وطالب رؤساء المدن بدراسة تلك التجربة وأن يحذو حذوها.

كما طالب المحافظ عدم تسليم الوحدات السكنية الجديدة إلا بعد استكمال عدادات الكهرباء الذكية، وعمل اللاند سكيب لها.
>وأضاف المحافظ أنه سيتم توفير كافة الخدمات لتلك الوحدات الجديدة سواء كانت مراكز شباب، مخابز، أسواق، موقف للسرفيس، وهذه من شأنها أن تتيح العديد من فرص العمل للشباب.

كما طالب المحافظ بالتوسع فى إقامة منافذ جديدة للخضار والفاكهة بأسعار مخفضة ويتم بها تسويق إنتاج المزارع بطور سيناء.
>كما أكد المحافظ أنه فى صدد استزراع 10000 فدان زيتون، قام وزير الزراعة بتحديد أماكن تلك الزراعات، بالإضافة إلى مزرعة الإنتاج الحيوانى التى سيتم إنشاؤها بطور سيناء، بالتعاون مع مؤسسة الخير.

وأكد المحافظ أن هناك مشروعات عديدة ضخمة تتم حاليًا بالمحافظة، حيث أفاد أنه تم تدعيم المحافظة بـ22 مليون جنيه لإنشاء السدود والخزانات لمجابهة أخطار السيول، و20 مليون جنيه لصيانة هضبة أم السيد، وأيضا 45 مليون جنيه للخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه، لإنشاء محطة تحلية بطور سيناء.
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