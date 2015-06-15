"روتارى" وشركة مياه الشرب ينظمان لقاءات لأهالى الحيبة فى بنى سويف

قام اليوم فريق من إدارة التوعيه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف يرافقه وفد هيئة الروتاري الدوليه بتنظيم ندوات ولقاءات ميدانيه بقرية الحيبه التابعه لمركزالفشن جنوب المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك .

ومن ناحيته أشار المهندس محمود طه رئيس فرع الشركة بالمحافظة إلي أن الوفد الأجنبي لهيئة روتاري تفقد محطة مياه الشرب بالقرية وقاموا بمصاحبة فريق التوعية بالشركة أثناء التحدث مع الأهالي حول أهمية وطرق الحفاظ علي المياه وتوزيع ملصقات وبرشورات عليهم في منازلهم لافتاً إلي أن ذلك يأتي ضمن تفعيل البرتوكول الموقع مع هيئة الروتاري التي قامت بمقتضاه بتوصيل المياه للأسرغيرالقادره مجاناً .

وأضاف : تعد لقاءات توعية المواطنين تفعيلاً لدور الشركة المجتمعي في التأثير علي البيئة المحيطة والتعرف على مشكلات الأهالي عن قرب.