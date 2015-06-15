"روتارى" وشركة مياه الشرب ينظمان لقاءات لأهالى الحيبة فى بنى سويف

قام اليوم فريق من إدارة التوعيه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف يرافقه وفد هيئة الروتاري الدوليه بتنظيم ندوات ولقاءات ميدانيه بقرية الحيبه التابعه لمركزالفشن جنوب المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك .إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن ناحيته أشار المهندس محمود طه رئيس فرع الشركة بالمحافظة إلي أن الوفد الأجنبي لهيئة روتاري تفقد محطة مياه الشرب بالقرية وقاموا بمصاحبة فريق التوعية بالشركة أثناء التحدث مع الأهالي حول أهمية وطرق الحفاظ علي المياه وتوزيع ملصقات وبرشورات عليهم في منازلهم لافتاً إلي أن ذلك يأتي ضمن تفعيل البرتوكول الموقع مع هيئة الروتاري التي قامت بمقتضاه بتوصيل المياه للأسرغيرالقادره مجاناً .
وأضاف : تعد لقاءات توعية المواطنين تفعيلاً لدور الشركة المجتمعي في التأثير علي البيئة المحيطة والتعرف على مشكلات الأهالي عن قرب.