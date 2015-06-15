أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"روتارى" وشركة مياه الشرب ينظمان لقاءات لأهالى الحيبة فى بنى سويف

Google+ Print
"روتارى" وشركة مياه الشرب ينظمان لقاءات لأهالى الحيبة فى بنى سويف "روتارى" وشركة مياه الشرب ينظمان لقاءات لأهالى الحيبة فى بنى سويف
قام اليوم فريق من إدارة التوعيه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف يرافقه وفد هيئة الروتاري الدوليه بتنظيم ندوات ولقاءات ميدانيه بقرية الحيبه التابعه لمركزالفشن جنوب المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك .

ومن ناحيته أشار المهندس محمود طه رئيس فرع الشركة بالمحافظة إلي أن الوفد الأجنبي لهيئة روتاري تفقد محطة مياه الشرب بالقرية وقاموا بمصاحبة فريق التوعية بالشركة أثناء التحدث مع الأهالي حول أهمية وطرق الحفاظ علي المياه وتوزيع ملصقات وبرشورات عليهم في منازلهم لافتاً إلي أن ذلك يأتي ضمن تفعيل البرتوكول الموقع مع هيئة الروتاري التي قامت بمقتضاه بتوصيل المياه للأسرغيرالقادره مجاناً .

وأضاف : تعد لقاءات توعية المواطنين تفعيلاً لدور الشركة المجتمعي في التأثير علي البيئة المحيطة والتعرف على مشكلات الأهالي عن قرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365