نيويورك تايمز: غارة أمريكية على مواقع “إرهابية” في ليبيا و أنباء عن مقتل «بلمختار»

أشارت الجريدة لاعلان الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الأحد أن المتشدد الجزائري “بلمختار” قُتل في غارة جوية أمريكية في ليبيا مساء السبت،

> ومختار بلمختار مقاتل مخضرم وهو أحد ابرز الاسلاميين المتشددين في شمال أفريقيا والساحل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بضربات جوية مضادة للإرهاب على ليبيا مستهدفه ما وصفته بأنه قيادي من

المستوى المتوسط مرتبط بتنظيم القاعدة مساء السبت، لكنها تنتظر تقييم النتائج قبل اعلان المزيد من التفاصيل، إلا أنها تعتقد أن العملية كانت ناجحة، إلا أن الجيش الأمريكي عاد وأكد أن المتشدد الجزائري الارهابى مختار بلمختار كان هدف غارة جوية في ليبيا ولكنه لم يقل ما إذا كان قد قُتل.

وقد أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الموجودة في شرق ليبيا قيام المقاتلات الأمريكية بشن غارات مساء السبت أدت إلى مقتل “الارهابي بلمختار”.

وقالت المتحدثة بإسم البنتاجون إيلين لانيز إنه ليس لديها المزيد من المعلومات عن أهداف الغارة الأمريكية ! وقبل صدور البيان الأمريكي قالت مصادر عسكرية ليبية إن غارة جوية تم تنفيذها على مدينة أجدابيا بالقرب من بنغازي وأدت إلى مقتل 7 من جماعة أنصار الشريعة المسلحة.

كان قد تكرر في السابق عدة مرات القول بقتل “بلمختار” كان احداها في عام 2013 عندما أُعتقد أنه قُتل في مال