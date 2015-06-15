بالصور.. نجوم الفن يشاركون فى احتفالية تنشيط السياحة بالأقصر من معبد الكرنك.. يوسف القعيد: مصر بخير.. والأب بطرس دانيال: مصر محروسة فى جميع الكتب السماوية.. وجمال بخيت: الكرنك أعظم كلمة فى العالم

بدأت منذ قليل، احتفالية تنشيط السياحة بمعبد الكرنك فى محافظة الأقصر، بحضور نجوم الفن المصرى وعلى رأسهم سمير صبرى وفردوس عبد الحميد ومنال سلامة ونشوى مصطفى وفتحى عبد الوهاب داخل ساحة معبد الكرنك الأمامية.

نجوم الفرقة الشعبية خلال الاحتفالية

>وتحدث الكاتب الكبير يوسف القعيد وقال إن مصر بخير وآمنة إلى يوم الدين، وأن العدو الإرهابى لن يتمكن منها ولن ينال من أى مصرى واحد، لأن مصر قوية وأكبر من الكل، وقادرة على حماية نفسها بأيدى أبنائها من المواطنين والشرطة القوية.

حديث جانبي مع السائحين للفنانين

>فيما قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى: إن مصر مهد الحضارة والتاريخ والأديان كلها، وأن مصر محروسة وذكرت فى الأديان السماوية، ومصر عظيمة وأكبر من أى إرهاب أو خطر محتوم، حيث إن من يقترب من مصر سيلقى حتفه على الفور.

وفى السياق ذاته قال جمال بخيت الشاعر الكبير، إن شامبليون عندما فك رمز اللغة بحجر رشيد وقف وقال كلمته الشهيرة "الكرنك هى أعظم كلمة فى أى لغة فى العالم"، بعدما قرأ المكتوب على الأعمدة واكتشف أن الكلام معناه أن مصر أم الدنيا واخترعت الحضارة والدين.

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الفنانة نشوي مصطفي خلال الاحتفالية

>وشدد بخيت على أن مصر أساس العلم وأساس الاختراع، ومصر هى "فجر الضمير"، قائلا: "خدوا بالكم مصر المنصورة بعلامة النصر المرفوعة، خدوا بالكم دى مصر المتشالة على الراس والعين، خدوا بالكم دى مصر ليها قلبين الأول ينور قناديلها والتانى يدعيلها ويدعمها".

وصول الفنانين لساحة معبد الكرنك

>من جانبه وجه محمد بدر محافظ الأقصر كلمة للحضور قائلا: إنه يشكر كل من حضر لدعم وتنشيط السياحة فى محافظة الأقصر والكرنك، وإن محافظة الأقصر محدش هيقدر عليها وإحنا كتير وشعب كبير ومفيش حد أبداً هيقدر علينا"، فيما غنى الفنان سمير صبرى "الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الإرهاب بيتدفن، ويا أحلى اسم فى الوجود يا مصر، وأقول لكل من يشارك فى توجيه الرصاص تجاه أبناء بلده، عيب أنت متستاهلش تعيش فى البلد دى، وروح حارب القتلة بجد ومن يريد أن يدمر العرب والوجود بأكمله".

الفنانة منال سلامة تحتفل مع الفرقة الشعبية

>وشارك فى الاحتفالية كل من الفنان سمير صبرى ونقيب السينمائيين مسعد فودة وفتحى عبد الوهاب والفنان محمد عبلة رسم لوحة فنية رائعة وقام الحضور بالتوقيع عليها، والفنانة نشوى مصطفى، وعدد من قيادات السينمائيين بمصر، وقيادات محافظة ومديرية أمن الأقصر.



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فرقة النجوم الشعبية بالاقصر



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الفنان سمير صبري خلال الاحتفالية



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سمير صبري يشارك في حفلة تنشيط السياحة بالكرنك



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الفرقة تشارك في الاحتفالية بالكرنك



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إحتفالية تنشيط السياحة أمام معبد الكرنك



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الفنانة فردوس عبد الحميد تشارك بالاحتفالية



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منال سلامة تعقد لقاءات مع السائحين بالاقصر



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الفرقة تقدم فنونها باحتفالية تنشيط السياحة



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جانب من احتفالية تنشيط السياحة بالأقصر



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فرثق الفنون الشعبية بالكرنك