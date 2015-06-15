راؤول جونزاليس: سأعود إلى ريال مدريد يومًا ما

أكد اللاعب الدولي الأسباني السابق راؤول جونزاليس، أنه سيعود إلى نادي ريال مدريد يوما ما، إلا أنه لم يحدد إذا ما كان سيشغل منصبا في الجهاز الفني أو الإداري للنادي الملكي.

وقال راؤول في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الأسبانية: “سأعود يوما ما لأنه بيتي الذي حصلت معه على أكبر الانتصارات في مسيرتي”.

ويختتم راؤول في الوقت الراهن سنواته الاحترافية الأخيرة ضمن صفوف نادي كوزموس نيويورك الأمريكي، على أن يشغل أحد المناصب الفنية أو الإدارية بعد ذلك في نفس النادي: “من الصعب الآن تحديد اتجاهاتي المقبلة”.

ولا زال اللاعب الدولي السابق يتابع عن كثب مجريات الأمور داخل فريقه القديم الذي قدم بين جدرانه مسيرة أسطورية، مؤكدا أن الموسم القادم سيكون أكثر نجاحا للفريق المدريدي في ظل وجود رافايل بينيتيز على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضاف راؤول: “سيكون هناك فريقا منافسا وأنا أعتقد أنه موجود، سيتم إيجاد الحلول لاقتناص الألقاب في العام المقبل”.

وأشاد راؤول بالنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي صاحبا اليد العليا في الكرة العالمية قائلا: “إنهما يتمتعان بمستوى مغاير لكافة المستويات على مر التاريخ”.

وتطرق راؤول إلى الحديث عن ايكر كاسياس أحد أيقونات فريق ريال مدريد في الوقت الحالي، والذي أصبح مستقبله داخل النادي الملكي مجهولا: “لا يمكن لأحد أن يشكك بإيكر، سننتظر القرار الذي سيتخذه في المستقبل”.