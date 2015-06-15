أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

راؤول جونزاليس: سأعود إلى ريال مدريد يومًا ما

Google+ Print
راؤول جونزاليس: سأعود إلى ريال مدريد يومًا ما راؤول جونزاليس: سأعود إلى ريال مدريد يومًا ما

راؤول جونزاليس

أكد اللاعب الدولي الأسباني السابق راؤول جونزاليس، أنه سيعود إلى نادي ريال مدريد يوما ما، إلا أنه لم يحدد إذا ما كان سيشغل منصبا في الجهاز الفني أو الإداري للنادي الملكي.

وقال راؤول في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الأسبانية: “سأعود يوما ما لأنه بيتي الذي حصلت معه على أكبر الانتصارات في مسيرتي”.

ويختتم راؤول في الوقت الراهن سنواته الاحترافية الأخيرة ضمن صفوف نادي كوزموس نيويورك الأمريكي، على أن يشغل أحد المناصب الفنية أو الإدارية بعد ذلك في نفس النادي: “من الصعب الآن تحديد اتجاهاتي المقبلة”.

ولا زال اللاعب الدولي السابق يتابع عن كثب مجريات الأمور داخل فريقه القديم الذي قدم بين جدرانه مسيرة أسطورية، مؤكدا أن الموسم القادم سيكون أكثر نجاحا للفريق المدريدي في ظل وجود رافايل بينيتيز على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضاف راؤول: “سيكون هناك فريقا منافسا وأنا أعتقد أنه موجود، سيتم إيجاد الحلول لاقتناص الألقاب في العام المقبل”.

وأشاد راؤول بالنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي صاحبا اليد العليا في الكرة العالمية قائلا: “إنهما يتمتعان بمستوى مغاير لكافة المستويات على مر التاريخ”.

وتطرق راؤول إلى الحديث عن ايكر كاسياس أحد أيقونات فريق ريال مدريد في الوقت الحالي، والذي أصبح مستقبله داخل النادي الملكي مجهولا: “لا يمكن لأحد أن يشكك بإيكر، سننتظر القرار الذي سيتخذه في المستقبل”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا