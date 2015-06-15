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بالصور.. ​محافظ قنا يتفقد إنشاءات كوبري المشاه بمنطقة الشيخ يونس

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بالصور.. ​محافظ قنا يتفقد إنشاءات كوبري المشاه بمنطقة الشيخ يونس بالصور.. ​محافظ قنا يتفقد إنشاءات كوبري المشاه بمنطقة الشيخ يونس

محافظ قنا اثناء التفقد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال الإنشاءات الخاصة بكوبري عبور المشاة بمنطقة الشيخ يونس بمدينة قنا، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال التنفيذ.

وأشار محافظ قنا أن التكلفة الإجمالية للكوبري بلغت 11 مليون جنيه، مضيفًا أن عمليات الإنشاءات تجري وفقا للجدول الزمني المخطط له، وسيتم تزويد مداخل ومخارج النفق بسلالم متحركة؛ لسهولة تنقل المواطنين.

وأشاد بجهود القوات المسلحةن ودعمها للمشروعات الخدمية، مؤكدًا على أن إنشاء هذا الكوبري، يأتي استجابة لمطالب المواطنين.

والجدير بالذكر أن منطقة الشيخ يونس، تمتلك كثافة سكانية عاليةن وستكون للكوبري أهمية كبيرة، حيث سيتمكن سكان المنطقة من العبور بأمان بعد الانتهاء من إنشاءات الكوبري.

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