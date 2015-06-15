نفوق 13 رأس ماشية في نشوب حريق بـ6 منازل بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة علي حريق شب بـ 6 منازل مجاوره بناحية عرابة أبو دهب نتج عنه نفوق 13 رأس من الحيوانات وكمية من الطيور.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق ببعض أحواش ومنازل بناحية عرابة أبو دهب دائرة المركز علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو “فتحي عبد النعيم السيد – 55 سنة – عامل” ويقيم بذات الناحية وامتد الحريق بفعل الرياح وتطاير ألسنة اللهب لعدة أحواش ومنازل مجاورة ملك كل من، “عبد المقصود الهايش فرغلي – 42 سنة – عامل”، “عزباوي عبد المولي عزباوي – 20 سنة – طالب”، و”محمد الهايش فرغلي – 28 سنة – عامل”، و”ناصر علي محمد محمد – 29 سنة – عامل”، و”محمد عبد الصادق عبد الجليل – 31 سنة – عامل” ويقيمون بذات الناحية.

ولن ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات وإنحصرت التلفيات فـي نفوق عدد “9″ رأس ماعز وأغنام وكمية من الطيور وإصابة عدد “2″ رأس ماشية وعدد “2″ دابة بحروق متفرقة وإحتراق كميات من البوص والغلال والأخشاب وأفلاق النخيل.

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري غير معلوم.

تم إخطار الإدارة البيطرية لمركز سوهاج للإنتقال وإتخاذ اللازم أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.