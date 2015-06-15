أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نفوق 13 رأس ماشية في نشوب حريق بـ6 منازل بسوهاج‎

Google+ Print
نفوق 13 رأس ماشية في نشوب حريق بـ6 منازل بسوهاج‎ نفوق 13 رأس ماشية في نشوب حريق بـ6 منازل بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة علي حريق شب بـ 6 منازل مجاوره بناحية عرابة أبو دهب نتج عنه نفوق 13 رأس من الحيوانات وكمية من الطيور.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق ببعض أحواش ومنازل بناحية عرابة أبو دهب دائرة المركز علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو “فتحي عبد النعيم السيد – 55 سنة – عامل” ويقيم بذات الناحية وامتد الحريق بفعل الرياح وتطاير ألسنة اللهب لعدة أحواش ومنازل مجاورة ملك كل من، “عبد المقصود الهايش فرغلي – 42 سنة – عامل”، “عزباوي عبد المولي عزباوي – 20 سنة – طالب”، و”محمد الهايش فرغلي – 28 سنة – عامل”، و”ناصر علي محمد محمد – 29 سنة – عامل”، و”محمد عبد الصادق عبد الجليل – 31 سنة – عامل” ويقيمون بذات الناحية.

ولن ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات وإنحصرت التلفيات فـي نفوق عدد “9″ رأس ماعز وأغنام وكمية من الطيور وإصابة عدد “2″ رأس ماشية وعدد “2″ دابة بحروق متفرقة وإحتراق كميات من البوص والغلال والأخشاب وأفلاق النخيل.

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري غير معلوم.

تم إخطار الإدارة البيطرية لمركز سوهاج للإنتقال وإتخاذ اللازم أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا